Рада збільшила штраф за паркування і зупинку на місцях для інвалідів 

Верховна Рада України у четвер ухвалила в другому читанні законопроект щодо посилення відповідальності за паркування, зупинку, стоянку транспортних засобів на місцях, призначених для осіб з інвалідністю. Відповідне рішення підтримали 244 депутати з 362-ох зареєстрованих у сесійній залі.

Зокрема, урядовим законом перебачено збільшити штраф за паркування у таких місцях у розмірі від 60 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (понад 1000 гривень). Нині штраф за таке порушення складає близько 500 гривень.

Документом, серед іншого, передбачено, що людина з інвалідністю може використовувати будь-яке місце, якщо на паркуванні немає для неї спеціально обладнаного. Також встановлюється право на парковку біля житлових будинків і відповідальність за необлаштоване місце для паркування людей з інвалідністю з боку суб’єктів господарювання, які утримують такі спеціально обладнані чи відведені майданчики.

Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.

