В ООН заявили про погіршення безпекової ситуації в Афганістані

Згідно з новою доповіддю Місії ООН зі сприяння Афганістану, безпекова ситуація в Афганістані залишається «дуже мінливою», а недавні атаки по всій країні вказують на погіршення ситуації.

«Афганський уряд зберігає контроль над Кабулом, основними населеними пунктами, більшістю ключових транзитних маршрутів, провінційними столицями і більшістю районних центрів. Водночас «Талібан» продовжує захоплювати районні центри, погрожувати столицям провінцій і тимчасово захоплювати основні лінії зв’язку по всій країні, особливо в таких високопріоритетних районах, як провінції Кундуз і Гельманд», – заявив, представляючи доповідь 23 червня, спеціальний посланець ООН в Афганістані Тадаміті Ямамото.

У документі зафіксовано 6252 інцидентів, пов’язаних з безпекою в Афганістані у період з 1 березня до 31 травня, що на 2 відсотки більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Найбільш небезпечними, як вказують експерти ООН, є східні і південні регіони – кількість інцидентів в порівнянні з тим же періодом минулого року зросла тут на 22%.

Тим часом, Пентагон попередив, що Афганістан стикається з дедалі активнішим наступом бойовиків. За останні тижні угруповання «Талібан» та «Ісламська держава» скоїли низку нападів по всій країні з численними жертвами.

Тисячі міжнародних військ залишаються в країні для навчання і надання допомоги афганським силам безпеки, а також для проведення місій із боротьби з тероризмом.

Міністр оборони США Джеймс Маттіс заявив минулого тижня, що президент Дональд Трамп дозволив йому визначати потребу в американських військах у Афганістані. США раніше заявили, що готують нову стратегію для Афганістану, яка, як очікується, передбачатиме збільшення контингенту на 3-5 тисяч військовослужбовців. Нині в Афганістані є близько 8400 військовослужбовців США.