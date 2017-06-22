Бундестаг схвалив виведення військових і літаків Німеччини з турецької бази

Нижня палата парламенту Німеччини більшістю голосів проголосувала за виведення своїх військовослужбовців і літаків, що брали участь в операціях проти угруповання «Ісламська держава» із бази «Інджирлік» в Туреччині.

Німецькі законодавці віддали 461голос за те, щоб підтримати рішення Міністерства оборони про перекидання шести літаків-розвідників «Торнадо», одного літака-заправника і близько 270 військовослужбовців з бази «Інджирлік» в Азрак, що у Йорданії. Літаки повинні бути повністю повернуті в експлуатацію в жовтні.

Міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Лаєн вирішила перевести військові сили після того, як Анкара відмовилася дозволити німецьким законодавцям відвідати військовослужбовців на базі «Інджирлік».

Відносини між Берліном і Анкарою останнім часом загострилися, зокрема, і через ув’язнення в Туреччині двох німецьких журналістів, а перед тим через рішення влади в Берліні заборонити на німецькій території агітаційні кампанії турецьких політиків серед громадян Туреччини з закликами підтримати конституційні зміни на референдумі, що відбувся раніше цього року.