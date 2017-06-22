Луценко: керівник управління Держгеокадастру на Луганщині отримав півмільйонний хабар

Військова прокуратура Луганського гарнізону та поліція 21 червня задокументували отримання хабара виконувачем обов’язків начальника Головного управління Держгеокадастру в Луганській області Євгеном Коржем. Про це повідомив у Facebook генеральний прокурор України Юрій Луценко.

За його словами, Корж «через двох посередників вимагав та отримав хабар 500 тисяч гривень від громадянина України за сприяння у виділенні земельних ділянок загальною площею 225 гектарів».

Луценко вказує, що попередника Коржа на цій посаді «прокуратура Луганської області спільно з СБУ також затримала на хабарі у сумі 100 тисяч гривень».

«З огляду на системність хабарництва в цій галузі готую лист на прем’єр-міністра: варто навести порядок у цьому корумпованому відомстві, не чекаючи прокурорів», – додав генпрокурор.

Як інформує сайт Головного управління Держгеокадастру в Луганській області, Євген Корж був призначений першим заступником начальника управління 22 квітня 2016 року.