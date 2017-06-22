Члени забороненого судом «Союзу радянських офіцерів» провели в Дніпрі мітинг з нагоди 22 червня

У Дніпрі члени забороненої судом громадської організації «Союз радянських офіцерів» провели заходи з нагоди 22 червня – мітинг, покладання квітів до монументів загиблим у роки Другої світової війни офіцерам та до пам’ятника загиблим правоохоронцям, а також «антифашистський» марш.

У заходах взяли участь близько півсотні людей. Їх охороняли й супроводжували колоною до пам’ятників кілька десятків поліцейських.

Організатори зібрання не використовували ніякої символіки, окрім того, що кошики з квітами були обгорнуті червоним, а самі квіти перев’язані стрічками з написами «Від «Союзу офіцерів». Керівник організації Віктор Марченко прийшов на мітинг зі значком із написом «Союз радянських офіцерів».

За словами учасників зібрання, вони віддали данину пам’яті «загиблим під час Великої Вітчизняної війни». Лунали також заклики до «дружби з Росією», «вступу до Митного союзу» тощо.

Як повідомив у коментарі Радіо Свобода координатор акції Віктор Марченко, заявка на проведення заходу була подана від організації «Комуністи Дніпропетровщини». Водночас він сказав, що не вважає «Союз радянських офіцерів» забороненим, адже «терміни апеляції ще не минули», і заявив про наміри оскаржувати постанову суду в судах вищих інстанцій і навіть в європейському суді.

Проведення заходу супроводжувалося сварками учасників з молодими людьми – представниками громадських організацій проукраїнського спрямування. Зокрема, члени «С14» намагалися дізнатись у Віктора Марченка, «чому навесні 2014 року тойвін піднімав біля міськради російський триколор».

Раніше у Дніпрі представники громадської ради при СБУ в Дніпропетровській області заявляли, що 22 червня, у День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни, можуть статися провокації на кшталт тих, які відбулися 9 травня.

15 червня в Дніпрі суд заборонив організацію «Союз радянських офіцерів».

У Дніпрі 9 травня під час ходи до Монументу слави представників Соціалістичної партії і партії «Опозиційний блок» між ветеранами АТО, молодими людьми спортивної зовнішності і поліцією сталися сутички. Поліція застосувала кийки, постраждали кілька ветеранів АТО, одного з розбитою головою забрала «швидка допомога».