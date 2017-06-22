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22 Червень 2017, Київ 18:02
Новини | Політика

Порошенко у Брюсселі зустрічається з Меркель – речник

Канцлер Німеччини Анґела Меркель (ліворуч) і президент України Петро Порошенко, архівне фото

Президент України Петро Порошенко 22 червня в Брюсселі зустрічається з канцлером Німеччини Анґелою Меркель. Про це у Twitter повідомив речник глави української держави Святослав Цеголко.

Зустріч відбувається за лаштунками саміту Європейської народної партії, який відвідують український і німецький лідери.

Раніше 22 червня в Брюсселі Порошенко зустрівся з президентом Європейської ради Дональдом Туском. Після цього на спільному брифінгу Туск заявив, що за кілька тижнів завершиться робота над угодою про асоціацію між Україною і Європейським союзом.

22 червня Порошенко перебуває з робочим візитом у Брюсселі для участі в саміті Європейської народної партії та зустрічей із лідерами держав-членів ЄС.

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