Іран почав транспортування газу до Іраку

Іран почав транспортувати газ до сусіднього Іраку після кількох років відтермінування домовленостей.

Іранська агенція новин Fars повідомила 22 червня, що транспортування почалося напередодні ввечері трубопроводом до Багдада.

Іран і Іран у 2013 році підписали угоду, згідно з якою Тегеран постачатиме паливо на іракські електростанції, але початок відклали через складну безпекову ситуацію в Іраку.

Упродовж останніх місяців іракські сили безпеки відновили контроль над більшістю газогонів, що зробило можливим початок газопостачання з Ірану.

Іранська сторона повідомляє, що близько 7 мільйонів кубів газу постачатиметься щоденно з можливістю збільшення до 35 мільйонів.

Тегеран і Багдад у 2015 році підписали ще одну угоду, про будівництво газогону до південного іракського міста Басра.

Раніше через низку санкцій Іран не міг розвивати енергетичні проекти. Наразі Тегеран експортує невеликі обсяги газу до Туреччини, Вірменії і Азербайджану.

Іран розвиває видобуток на газоконденсатному родовищі Південний Парс, яке він ділить з Катаром.