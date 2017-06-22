Трамп каже, що не записував розмов з Комі

Президент США Дональд Трамп заявляє, що не записував розмов з екс-директором ФБР Джеймсом Комі і не має таких записів.

«З усіма цими останніми повідомленнями про електронне стеження, перехоплення, розкриття інформації про людей і незаконні витоки інформації я не маю поняття, чи є плівки або записи моїх розмов з Джеймсом Комі, але я не робив подібних записів, і у мене їх немає», – зазначив Трамп 22 червня у Twitter.

9 травня президент США Дональд Трамп відправив у відставку директора Федерального бюро розслідувань Джеймса Комі. У Білому домі зазначили, що це була рекомендація міністра юстиції.

Це рішення було оприлюднене після того, як ФБР визнало, що Комі надав неточну інформацію під час недавніх слухань у Конгресі. Тоді він заявив, що колишня держсекретар Гілларі Клінтон відправила своїй помічниці «сотні або тисячі» електронних листів, які потенційно містять секрети. Насправді число цих повідомлень було дуже незначним.

Рішення щодо звільнення Комі обурило багатьох у Вашингтоні. Представники Демократичної партії звинуватили Білий дім у спробі підірвати розслідування ФБР щодо можливого втручання Росії у президентську кампанію у США.

8 червня Джеймс Комі виступив перед комітетом у справах розвідки Сенату. Він заявив, що Дональд Трамп збрехав, описуючи бюро як організацію зі значними проблемами. Комі також висловив впевненість, що Трамп звільнив його через кримінальне розслідування, яке проводить ФБР у справі зв’язків із російськими посадовцями.

Дональд Трамп назвав свідчення Джеймса Комі «брехнею».