Віце-мера Кривого Рогу оголосили у розшук

Заступника міського голови Кривого Рогу Євгена Удода оголосили у розшук. Інформація про це з’явилась у базі офіційного сайту МВС України, Радіо Свобода отримало її підтвердження у співробітників поліції.

За інформацією поліції, дані про посадовця були внесені до розшукової бази МВС після рішення суду, який 16 червня задовольнив клопотання прокуратури щодо арешту посадовця.

За даними МВС, Євген Удод внесений до переліку осіб, які переховуються від органів влади. Відомо, що посадовець зник 16 травня цього року на території Волинської області. Також вказані статті, які йому інкримінуються, – 191, 129, 255 Кримінального Кодексу України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, погроза вбивством, створення злочинної організації).

За офіційними даними мерії, станом на 19 травня Євген Удод перебував у відпустці. Інформацію про поточну ситуацію у міськраді в четвер Радіо Свобода надати відмовились.

Раніше в обласній прокуратурі інформували, що «зважаючи на те, що деякі підозрювані перебувають за межами України, вирішується питання про оголошення їх в розшук».

17 травня Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що першому заступнику міського голови Кривого Рогу Євгену Удоду силовики повідомили про підозру.

У листопаді 2016 року, березні і травні 2017 року в Криворізькій міській раді силовики проводили обшуки з вилученням документів. Тоді посадовців мерії звинувачували в нецільовому використанні бюджетних коштів «шляхом суттєвого завищення вартості придбаних послуг».