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23 Червень 2017, Київ 10:39
Новини | Події

У Дніпрі присудили домашній арешт чиновнику мерії, затриманому через «отримання неправомірної вигоди»

Соборний районний суд Дніпра обрав запобіжний захід високопосадовцеві мерії Олександру Каховському, затриманому через «отримання неправомірної вигоди». Відповідне рішення суд ухвалив у четвер.

За рішенням суду, посадовцеві призначено 60 діб домашнього арешту. Такий же запобіжний захід суд брав інспектору комунального підприємства, який проходить разом з ним у справі.

У вівторок стало відомо, що в Дніпрі через отримання неправомірної вигоди затримали начальника управління міської ради та інспектора комунального підприємства.

Як пояснили в прокуратурі, посадовці примушували підприємців укладати з комунальним підприємством договори про надання послуг щодо консультування з питання комерційної діяльності, які фактично не надавались, а отримані у такий спосіб гроші привласнювали, посадовцям інкримінують отримання таким чином близько 110 тисяч гривень за два місяці.

За даними з обласної прокуратури, проти посадовців відкрили провадження за двома статтями Кримінального кодексу України – вимагання неправомірної вигоди та зловживання службовим становищем.

У Дніпровській міськраді цю інформацію поки не коментують.

Громадські активісти Дніпра поінформували, що затриманим у цій справі є начальник управління торгівлі Дніпровської міськради Олександр Каховський.

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