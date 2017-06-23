Пакистан: кількість загиблих внаслідок вибуху в місті Кветта зросла до 11

Кількість загиблих внаслідок вибуху біля офісу начальника поліції міста Кветта в Пакистані зросла до 11, поранені 20 людей. Раніше повідомлялося про п’ятеро загиблих.

Один з представників місцевої лікарні Васім Беґ заявив, що деякі з поранених перебувають у критичному стані.

Четверо загиблих були поліцейськими, а дев’ять представників служби безпеки поранені, сказав лікар Фарід Сумалан.

Представник провінційного уряду Анвар Хак Какар заявив, що бомба була закладена в автомобілі.

Ніхто не взяв на себе відповідальність за напад, але Какар звинувачував сусідню Індію у вчиненні вибуху. Він не надав жодних доказів.

Провінція Балуджистан, яка межує з Афганістаном і Іраном, є однією з найбільш неспокійних у Пакистані. Тут владі протистоять як ісламістські бойовики, так і повстанці. З 2004 року тут загинули тисячі людей.