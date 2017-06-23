Астана заперечує переговори з Москвою щодо відрядження військових Казахстану до Сирії

Казахстан спростував повідомлення про ведення з Росією переговорів про можливість участі казахстанських військових у механізмі контролю за дотримання так званої «угоди про деескалацію» в Сирії.

«Казахстан ні з ким не проводить переговорів щодо відправлення своїх військ до Сирії», – повідомило міністерство закордонних справ країни 23 червня.

Ця заява оприлюднена через день після того, як голова комітету з питань оборони російської Держдуми Володимир Шаманов заявив, що Росія звернулася до Киргизстану та Казахстану з проханням відправити війська, щоб допомогти спостерігати за зонами деескалації в Сирії.

Турецькі ЗМІ також цитували з цього приводу речника президента Реджепа Ердогана, який теж заявив, що Москва звернулася до двох центральноазіатських країн з таким проханням.

Представник міністерства закордонних справ Киргизстану заявив 22 червня, що не має жодної інформації про можливість участі своєї країни у військових операціях у Сирії.

Близько двох місяців тому дипломати Росії, Ірану та Туреччини договорилися в Астані, що зони деескалації будуть розташовані на лінії зіткнення сил армії сирійського президента Башара Асади та антиурядових повстанців.