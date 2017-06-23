Росія: «Меморіал» визнав політв’язнем затриманого на антикорупційному мітингу активіста

У Росії правозахисний центр «Меморіал» визнав політичним в’язнем Дмитра Крепкіна, підозрюваного у справі про напад на поліцейських у Москві 26 березня. Як повідомляється на сайті «Меморіалу», слідство не надало реальних доказів провини Крепкіна.

32-річного уродженця Харкова звинувачують у тому, що він вдарив співробітника поліції по нозі. Сам Крепкін розповів юристу, що намагався заступитися за одного з учасників акції протесту, в цей момент на нього замахнувся поліцейський, якого він вдарив по кийку.

Раніше «Меморіал» визнав політв’язнями засуджених у справі 26 березня Юрія Кулія і Олександра Шпакова. У цій справі також затримані Станіслав Зимовець, Андрій Косих, Дмитро Борисов і Олексій Політиков.

Всього на акціях протесту, які пройшли в десятках міст Росії 26 березня, було затримано понад півтори тисячі людей. Протестувальники вимагали від влади Росії відреагувати на інформацію про незадекларовану нерухомість прем’єр-міністра Дмитра Медведєва, про яку йшлося у фільмі Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального «Він вам не Дімон».