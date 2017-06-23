Поліція: причиною пожежі в Лондоні став несправний холодильник

Поліція Великої Британії заявляє, що пожежа у лондонській багатоповерхівці Ґренфелл-тауер виникла через несправний холодильник в одній із квартир.

У поліції 23 червня також зазначили, що теплоізоляція і облицювання будівлі не пройшли випробування на пожежну безпеку.

Поліція має вирішити, чи висувати звинувачення в ненавмисному вбивстві у справі про пожежу.

За останніми даними, загинули чи вважаються зниклими внаслідок пожежі 79 людей.

Висотний будинок Ґренфелл-тауер загорівся 14 червня. На боротьбу із вогнем виїжджали близько 200 пожежників. Британський прем'єр-міністр Тереза Мей призначила публічне розслідування пожежі.