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23 Червень 2017, Київ 17:15
Новини | Міжнародні

Угруповання «Джамаат-уль-Ахрар» взяло відповідальність за вибух у Пакистані

Представники сил безпеки Пакистану на місці вибуху у Кветті, 23 червня 2017 року

Угруповання «Джамаат-уль-Ахрар», що відкололося від пакистанських талібів, взяло на себе відповідальність за потужний вибух на південному заході Пакистану, внаслідок якого загинули щонайменше 12 людей, 24 – поранені.

Вибух автомобіля у Кветті, столиці провінції Балуджистан, що пролунав 23 червня, було чути у цілому місті, повідомили в поліції.

«Наразі невідомо, чи був цей вибух скоєний смертником. Але ми не можемо цього відкидати. Це можливо. Ми на початковій стадії розслідування», – сказав Радіо Свобода представник влади провінції Акбар Гаріпал.

П’ятеро із загиблих – співробітники поліції. У місцевій лікарні повідомили, що дехто із поранених перебуває в критичному стані.

Провінція Балуджистан, яка межує з Афганістаном і Іраном, є однією з найбільш неспокійних у Пакистані. Тут владі протистоять як ісламістські бойовики, так і повстанці-сепаратисти. З 2004 року тут загинули тисячі людей.

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