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23 Червень 2017, Київ 17:10
Новини | Економіка

Нацбанк вирішив ліквідувати «Діамантбанк»

«Діамантбанк» на Андріївському узвозі у Києві

Національний банк України вирішив відкликати банківську ліцензію і ліквідувати «Діамантбанк».

Як повідомляєпрес-служба НБУ, це рішення ухвалене за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

У квітні Нацбанк відніс «Діамантбанк» до категорії неплатоспроможних і запровадив у фінустанові тимчасову адміністрацію.

Основними кінцевими власниками «Діамантбанку» вважають колишніх депутатів Давида Жванію і Миколу Мартиненка.

Микола Мартиненко наразі є одним із підозрюваних у справі про розтрату коштів державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат». Сам він свою провину заперечує. 22 квітня суд відпустив Мартиненка на поруки.

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