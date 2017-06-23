Нацбанк вирішив ліквідувати «Діамантбанк»

Національний банк України вирішив відкликати банківську ліцензію і ліквідувати «Діамантбанк».
Як повідомляєпрес-служба НБУ, це рішення ухвалене за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
У квітні Нацбанк відніс «Діамантбанк» до категорії неплатоспроможних і запровадив у фінустанові тимчасову адміністрацію.
Основними кінцевими власниками «Діамантбанку» вважають колишніх депутатів Давида Жванію і Миколу Мартиненка.
Микола Мартиненко наразі є одним із підозрюваних у справі про розтрату коштів державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат». Сам він свою провину заперечує. 22 квітня суд відпустив Мартиненка на поруки.
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