Суд в Криму залишив під вартою фігуранта ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір» Алієва

Підконтрольний Кремлю Верховний суд анексованого Криму відхилив пеляцію фігуранта ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір» Мусліма Алієва на продовження йому арешту, повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії.

Таким чином, він залишиться під вартою до 8 серпня 2017 року.

Засідання проводилося в закритому режимі.

Фігуранти ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір» Арсен Джеппаров і Рефат Алімов перебувають під вартою після того, як їх заарештували в Краснокам’янці 18 квітня 2016 року. Перших чотирьох обвинувачених ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір» заарештували 11 лютого 2016 року. Серед них – член Контактної групи з прав людини Емір-Усеїн Куку, алуштинець Муслім Алієв і житель села Краснокам’янка Енвер Бекіров, які працювали будівельниками, а також торговець квітами з Ялти Вадим Сірук.

Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокат Еміль Курбедінов зазначає, що переслідувані в цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці та кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього й кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» 2003 року, включивши до переліку 15 об'єднань, названих «терористичними». Цю заборону Москва намагається насаджувати і в окупованому українському Криму, хоча в Україні, як і в більшості європейських країн, «Хізб ут-Тахрір» діє легально.