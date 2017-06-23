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23 Червень 2017, Київ 19:05
Новини | Економіка

Кабмін схвалив докапіталізацію «Приватбанку» на понад 38 мільярдів гривень

Кабінет міністрів схвалив рішення про докапіталізацію «Приватбанку» ще на 38,5 мільярда гривень.

«Уряд ухвалив важливе рішення про докапіталізацію «Приватбанку» на суму 38,5 мільярда гривень», – сказав міністр фінансів України Олександр Данилюк.

«Приватбанк» ще раз докапіталізують, бо він «у гіршому стані, ніж вважалося» – Данилюк
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У лютому уряд схвалив докапіталізацію «Приватбанку» на 9,8 мільядрів гривень шляхом випуску облігацій внутрішньої державної позики в обмін на акції банку.

18 грудня минулого року уряд ухвалив рішення про націоналізацію «Приватбанку». Згідно з умовами націоналізації, єврооблігації «Приватбанку» підлягали процедурі bail-in (конвертації боргу кредиторів у капітал). Національний банк України розглядає їх як зобов'язання, пов’язані з колишніми власниками банку.

Міжнародне рейтингове агентство Standard&Poor's (S&P) 11 січня знизило рейтинг «Приватбанку» з рівня «R» (під наглядом регулюючого органу) до «SD» (вибірковий дефолт).

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