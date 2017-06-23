Росія: Держдума ухвалила законопроект про заборону «сайтів-дзеркал»

Державна дума Росії 23 червня схвалила у третьому читанні законопроект про блокування так званих «дзеркал» – копій піратських сайтів.

Законопроект запроваджує поняття «копії», під яким мається на увазі сайт, схожий з заблокованим. Запит про блокування «дзеркала» зможуть направляти не тільки державні органи, а й правовласники. Згідно із законопроектом, пошукові системи будуть зобов’язані видаляти піратські сайти.

У попередній версії законопроекту, схваленої урядом, йшлося про досудове блокування «сайтів-дзеркал». З фінальної версії цю норму виключили.

Антипіратський закон діє у Росії з 2013 року. За два роки чинності набули поправки про довічне блокування сайтів за повторне порушення закону.