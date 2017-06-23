Президент Росії Володимир Путін дав старт будівництву газогону «Турецький потік», який має постачати російський газ до Туреччини і країн ЄС.

23 червня Путін зателефонував президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану з судна-трубоукладача Pioneering Spirit у Чорному морі, де почалося стикування мілководної і глибоководної частин газопроводу.

На початку травня у російському «Газпромі» повідомили про початок будівництва морської ділянки «Турецького потоку». Потужність двох ниток газогону має становити по 15,75 мільярда кубометрів кожна. Будівництво планують завершити до кінця 2019 року.

Проект «Турецький потік» виник після того, як наприкінці 2014-го зазнав провалу попередній схожий проект «Газпрому», «Південний потік». Але він весь час наражався на перешкоди.

Чимало коментаторів називало проект «Турецького потоку», який мав за головну мету оминути Україну, політичним блефом Росії, що не мав економічного обґрунтування – зокрема, через значне зниження світових цін на енергоносії, пошуки країнами ЄС альтернативних російським джерел газу і через відсутність сподіваного фінансування від очікуваних західних учасників проекту.

Після того, як Туреччина збила російський літак Су-24 поблизу турецько-сирійського кордону, звинувативши його у порушенні свого повітряного простору, відносини двох країн різко погіршилися. Але у жовтні 2016 року Росія і Туреччина підписали угоду про реалізацію «Турецького потоку».