Російська письменниця повідомляє про звільнення через виступ у штабі Навального

Російська письменниця і журналістка Олена Колядіна заявляє про звільнення з роботи за те, що вона виступила в штабі опозиціонера Олексія Навального у Череповці.

Колядіна написала на вологодському сайті newsvo, що 22 червня прочитала лекцію про літературу, а 23-го її звільнили з компанії «Медіа Центр» і з газети «Голос Череповця». На думку письменниці, це зроблено через політичні мотиви, хоча у трудовій книжці написано, що її скоротили.

Олена Колядіна отримала премію «Російський Букер» у 2010 році за роман «Квітковий хрест».

У п’ятницю у Центральній виборчій комісії Росії заявили, що Олексій Навальний не може балотуватися у президенти, бо має непогашену судимість. У лютому опозиціонер був засуджений до п’яти років позбавлення волі умовно у справі про розкрадання в компанії «Кіровліс».

Олексій Навальний у грудні минулого року заявив про намір брати участь у виборах президента Росії в 2018 році. Незважаючи на обвинувальний вирок у справі «Кіровлісу», політик вирішив продовжити виборчу кампанію.