США: Росія продовжила використовувати «гарячу лінію» щодо Сирії

Військові США заявили, що Росія продовжує використовувати лінію кризового зв’язку задля відвернення інцидентів із силами коаліції під проводом Вашингтона в Сирії, всупереч твердженням, що Москва закриває її.

Як заявив у Багдаді у п’ятницю речник коаліції, що бореться проти екстремістського угруповання «Ісламська держава», полковник армії США Раян Діллон, лінія уникнення конфліктів відкрита і використовується.

Минулих вихідних відносини Москви й Вашингтона навколо Сирії напружилися по тому, як США збили бойовий літак сирійських урядових сил, який бомбардував опозиційні сили, союзні США. Тоді Росія заявила, що буде відстежувати як потенційні повітряні цілі будь-які літаки коаліції на захід від річки Євфрата. Також Москва оголосила, що знову припиняє діяльність лінії кризового зв’язку, як то вже ставалося раніше.

Але, за даними посадовців зі США, принаймні у п’ятницю Росія саме через цю лінію попередила американських військових про свій ракетний удар по цілях угруповання «Ісламська держава», здійснений крилатими ракетами з російських кораблів у Середземному морі.