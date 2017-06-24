Катар відкинув як безпідставні вимоги низки арабських країн

Катар відкинув як «необґрунтовані і нездійсненні» вимоги низки арабських країн до цього емірату, на яких вони висловили згоду припинити його блокаду.

Як заявив чільний речник влади Катару шейх Сейф ат-Тані, «перелік вимог підтверджує те, що Катар заявляв із самого початку: що незаконна блокада не має нічого спільного з боротьбою проти тероризму, а йдеться про обмеження суверенітету Катару і перебрання на себе нашої зовнішньої політики».

Напередодні Саудівська Аравія, Єгипет, Бахрейн і Об’єднані Арабські Емірати висунули Катарові низку вимог, що вийшли далеко за первісні претензії цих країн до Катару, який звинувачували у фінансуванні й підтримці «терористів». У переліку з 13 пунктів – зокрема, такі, як закрити телеканал «Аль-Джазіра», перервати більшість зв’язків із Іраном чи припинити перебування в Катарі військ Туреччини.

У США, які намагалися спершу стати посередниками в урегулюванні суперечки, заявляли, що будь-які вимоги сусідів до Катару мають бути обґрунтовані і здійсненні. Але нинішніх вимог Вашингтон не коментував, по суті усунувшись від спроб урегулювати, як заявили в Білому домі, «родинну суперечку» поміж арабськими країнами, яку мають вирішити вони самі.

Напруженість у відносинах між країнами Перської затоки й іншими партнерами США в арабському світі зросла раніше цього місяця, коли Бахрейн, Саудівська Аравія, ОАЕ та Єгипет розірвали відносини з Катаром через підозру в підтримці ним екстремізму. Ці звинувачення Катар відкидає.