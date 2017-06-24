У Китаї понад 140 людей зникли безвісти після зсуву ґрунту

На південному сході Китаю, у провінції Сичуань стався потужний зсув ґрунту, що міг засипати 140 людей, повідомили посадовці.

За повідомленнями, в рятувальній операції беруть участь понад 400 осіб, але наразі змогли лише відкопати – живими – одне подружжя з немовлям.

Під зсув потрапили близько 40 будинків у селі Сіньмо, завал також заблокував двокілометрову ділянку русла місцевої річки.

Повний обсяг зсуву ще не ясний. Як повідомляють, ідеться про частину гори, яка зсунулася на село у повіті Маосянь Нґава-Тибетсько-Цянського автономного округу.

Зсуви ґрунту часто становлять значну загрозу для віддалених сільських гористих місцевостей Китаю, особливо після сильних дощів.