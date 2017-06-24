У Туреччині заборонили парад гомосексуалістів із міркувань безпеки

У Туреччині губернаторство Стамбула заборонило планований парад гомосексуалістів та інших сексуальних меншин із міркувань «безпеки учасників і туристів» і «громадського порядку».

Площа Таксім у центрі Стамбула, з якої ЛГБТІ-спільнота збиралася вирушити маршем, не призначена для демонстрацій, а на захід не подали належної заявки, заявили в апараті губернатора провінції, що охоплює найбільше місто Туреччини.

Крім того, мовиться в повідомленні, проти маршу висловлювали «серйозні застереження» різні групи.

Минулого тижня ультраправа іламістсько-націоналістична група «Альперен оджаклари» пригрозила, що зірве планований парад, навіть якщо влада дозволить його.

Гей-паради у Стамбулі відбувалися протягом десятиліття до 2014 року, коли такий парад привабив до ста тисяч людей. Але 2015-го поліція розігнала такий парад подразливим газом і водометами.

Гомосексуалізм у Туреччині не заборонений, але лунають звинувачення в дискримінації проти таких людей.