Президент Росії знову прибув до окупованого Криму

Президент Росії Володимир Путін вкотре незаконно прибув до окупованого Криму без узгодження з владою України.

Цього разу головним моментом його відвідин є візит до дитячого табору «Артек», який незаконно конфіскувала Росія.

Як повідомляють російські агентства, у плані візиту до табору – зустрічі з дітьми «зі США, Казахстану, Киргизстану і Донбасу».

Міжнародний дитячий центр «Артек» як державне підприємство України 2007 року отримав статус центру під егідою ЮНЕСКО другої категорії.

Після захоплення Криму Росією новий «Артек» відкрили в Буковелі в Карпатах. Україна також закликала ЮНЕСКО засудити захоплення Росією кримського табору.