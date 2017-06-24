У Сербії відбувся гей-парад під захистом поліції

У столиці Сербії Белграді відбувся гей-парад під посиленим захистом поліції. Десятки геїв, лесбійок, трансгендерів та інших секс-меншин, а також їхніх прихильників пройшли центром міста з гаслами на кшталт «ми хочемо життя, гідного людини» чи «підтримка важлива».

Активісти також вітали очікуване призначення відверто лесбійської жінки на посаду прем’єр-міністра Сербії – вкрай консервативної країни, де гомосексуалісти зазнають тиску і насильства з боку екстремістів.

Цього ж дня, в суботу, парламент Сербії збирається на засідання, щоб розглянути призначення 41-річної Ани Брнабич на посаду прем’єр-міністра.

В разі затвердження вона стане першою жінкою і першою відвертою лесбійкою в Сербії на цій посаді.