Поховання 60 польських воїнів Першої світової освятили у Чернівцях

Гробницю із 60-ма польськими солдатами, похованими під час Першої світової війни, освятили у Чернівцях. Після урочистої меси крипту із похованими вояками освятили та відкрили для туристів.

Гробниця з останками польських воїнів, які загинули під час Першої світової війни, розташована у підвальному приміщенні єзуїтського костелу Найсвятішого Серця Ісуса. Там лежать цинкові труни, викладені пірамідами. Поруч є вівтар, біля якого великий хрест. На ньому є напис польською мовою про те, що тут поховані польські легіонери та один козак.

Облаштуванням гробниці і фінансуванням ремонтних робіт опікувалася Польща. Йдеться саме про підземну частину костелу, але не про сам храм, який відновлюється і реставрується на пожертви людей.

Освячення крипти стало першим храмовим святом у єзуїтському костелі Найсвятішого Серця Ісуса. Лавиці храму прикрасили білою тканиною, годинну месу урочисто відправили українською мовою. На освячення прибули гості з Польщі та зібралося багато городян. Відтепер крипта відкрита для жителів та гостей Чернівців.