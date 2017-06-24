Ізраїль завдав удару по Сирії після обстрілу з сирійської території

Ізраїльські військово-повітряні сили заявили, що здійснили удари в Сирії у відповідь на артилерійський обстріл контрольованих Ізраїлем Голанських висот.

«У відповідь на понад 10 снарядів, запущених із Сирії, авіація атакувала позиції, з яких здійснювалися обстріли, та два сирійські танки», - повідомили ізраїльські військові 24 червня у Twitter.

Згідно з повідомленнями, артилерійські снаряди приземлилися на Голанських висотах – території, яку Ізраїль захопив в Сирії в 1967 році і залишається спірною. Про поранених внаслідок цього обстрілу ізраїльські військові не повідомили.

Ізраїльські військові оприлюднили попередження цивільним особам, які перебувають у цьому районі, наказавши їм уникати території уздовж кордону з Сирією.