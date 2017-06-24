Інтелектуальна електронна система охоронятиме кордон України з Росією – Бідило

На Харківщині цього року в разі отримання належного фінансування передбачають завершити облаштування українсько-російсього кордону інтелектуальною електронною системою. Про це Радіо Свобода 24 червня розповів начальник Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України Сергій Бідило.

«Залишився невеликий обсяг робіт по ділянці харківського прикордонного загону. Якщо брати (укріплення – ред.) «рів – вал», то виконано робіт на 86%. Рокадна дорога – виконано на 55%. Металева огорожа виконана вже на 67%. Залишилося дообладнати нам три опорних пункти: на 60 і 120 чоловік, їхня готовність на 75 –80%. Ще потрібно обладнати 23 опорних пункти, кожен на три людини. Це біля місць несення служби, спостережних веж, себто це оборонні, інженерні споруди, які необхідні для захисту наших прикордонних нарядів, що несуть службу на самому кордоні. І найголовніше – це технічна складова: облаштувати комплексну систему захисту і контролю, тобто систему відеоспостереження. З 24 вишок на сьогоднішній день обладнано 9. Ще залишилося обладнати 15 веж камерами відеоспостереження, системою охоронної сигналізації, системою передачі даних», – повідомив Сергій Бідило.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков 24 червня під час відкриття прикордонного відділу «Тополі» Харківського прикордонного загону заявив, що для завершення робіт з облаштування системи «Розумний кордон» передбачається виділити близько 200 мільйонів гривень. Додатково, вказав міністр, передбачається ще 300 мільйонів гривень, виділених проектом коригування бюджету, який затвердив парламент. «Це дозволить забезпечити всю харківську ділянку кордону інтелектуальними вежами, сейсмічним кабелем, інженерним облаштуванням так, щоб жоден метр не залишився без контролю прикордонників», – наголосив Арсен Аваков.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов наполягає, що для України принципово облаштувати кордон з Росією найсучаснішими технологіями.

«І вороги, і друзі повинні розуміти, що саме тут починається кордон цивілізованої Європи. І цей кордон надійно захищений. Тільки ми будемо вирішувати, хто через цей кордон має право пройти. Фактично це має бути «Європейський вал», який надійно зупинить просування будь-яких ворожих орд до нашої країни і в цілому до Європи», – підкреслив Олександр Турчинов.

Як наголошують високопосадовці, після Харківського прикордонного загону сучасними технологіями облаштовуватимуть кордон, що пролягає вздовж Донецької та Луганської областей. Проект передбачається завершити до 2020 року.

Підрозділ урочисто відкритого відремонтованого прикордонного відділу «Тополі», що базуватиметься в Дворічанському районі, охоронятиме 40 кілометрів кордону. Він обладнаний найсучаснішими технологіями для виявлення недоброзичливців, тут відеокамери спостереження, тепловізори, опорний пункт на 80 людей. Неподалік розташовується житловий будинок для восьми родин, члени яких служитимуть тут.

Сучасна технологічна мережа «Розумний кордон» призначенав для раннього попередження порушень державного кордону, до яких можна віднести нелегалів, контрабандистів та війська Російської Федерації. Вперше про зведення так-званої «стіни» на українсько-російському кордоні заявив у 2014 році тодішній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Програма передбачала трирічне фінансування на суму близько 4 мільярдів гривень. Наразі витрачено 20% із цієї суми.