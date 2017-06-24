Британський парламент зазнав кібератаки

Влада Великої Британії заявила, що розслідує кібератаку, яка вразила систему електронної пошти британського парламенту.

24 червня речниця Палати громад указала, що віддалений доступ до електронної пошти був відключений задля безпеки внутрішньої мережі законодавчих органів. Вона підтвердила, що були виявлені неавторизовані спроби доступу до мережі.

Національний центр кібербезпеки аналізує атаку та здійснює необхідні заходи для захисту мережі.

У травні Національна служба охорони здоров’я Великої Британії постраждала від великої атаки, яка також зачепила інші системи у всьому світі.