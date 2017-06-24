У Пакистані число жертв серії нападів зросло до 85 людей

У Пакистані число жертв двох скоординованих вибухів на північному сході країни зросло до 67, повідомили посадовці.

Таким чином, загальне число жертв серії нападів у Пакистані, скоєних у п’ятницю, зросло до не менш ніж 85 людей.

Як повідомляють місцеві посадовці в Парачинарі, де два вибухи були влаштовані майже одночасно на багатолюдному базарі біля автобусної станції.

Відповідальність за цей напад у переважно шиїтському місті Парачинарі взяло на себе екстремістське сунітське угруповання «Лашкар-е-Джганґві». Парачинар є центром адміністративного агентства Куррам, де нерідко стається насильство поміж шиїтами й сунітами.

Іще 12 людей загинули у п’ятницю внаслідок вибуху замінованого авта з водієм-смертником у місті Кветті на південному заході країни, центрі провінції Белуджистан. За той напад відповідальність узяли на себе відразу два екстремістські угруповання, що конкурують між собою, – «Джамаат-уль-Ахрар», що відкололося від пакистанських талібів, і «Ісламська держава».

Крім того, ще чотирьох працівників поліції застрелили невідомі нападники в ресторані ввечері у п’ятницю в портовому місті Карачі на півдні Пакистану.

Хвиля насильства спалахнула напередодні святкувань закінчення священного місяця рамадана, свята Ід-аль-Фітр, яке в Пакистані цього року відзначатимуть у понеділок, 26 червня.