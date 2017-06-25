Понад 100 людей вважаються зниклими безвісти внаслідок зсувів ґрунту в Китаї

У Китаї рятувальники 25 червня другий день шукають понад 100 людей, які вважаються зниклими безвісти внаслідок зсуву ґрунту в сільській місцевості в провінції Сичуань. Близько будинків були змитів селі Синмо після того, як 24 червня була зруйнована дамба, що блокувала ділянку річки довжиною два кілометри.

Зранку в неділю були знайдені ще дев’ять тіл, і загальне число підтверджених смертей сягнуло 24, ще 109 людей шукають, але надії знайти когось із них живим майже немає.

дев'ять тіл були відновлені, повідомляється в офіційному мікроблозі для відділу пропаганди Ксіньмо, в результаті чого число засуджених було зафіксовано до 24, а 109 людей все ще відсутні, оскільки сподівання на виживання вціліли.

За даними офіційної інформагенції «Сіньхуа», в рятувальних заходах взяли участь понад три тисячі співробітників, однак їхні дії стримували побоювання нових зсувів у цьому районі. Влада заявила, що сильний дощ спричинив катастрофу. Зсувні явища є частими небезпеками в сільській та гірській частинах Китаю, особливо під час сильних опадів.