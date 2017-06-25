Прем’єр-міністр Індії Моді прибуває до США для зустрічі з Трампом

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді прибуває 25 червня до США, щоб зустрітися з президентом Дональдом Трампом та лідерами Конгресу, які домагаються зняття перешкод для торгівлі та інвестицій на індійський ринок.

Республіканські та демократичні законодавці у листі до президента, надісланому 24 червня, просять Трампа закликати індійського лідера до відкриття свого ринку. На думку конгресменів, що співпраця Індії зі США досі не призвела до полегшення торговельних та інвестиційних бар’єрів.

«Багато секторів індійської економіки залишаються високо й необґрунтовано захищеними, і Індія далі є складним місцем для ведення бізнесу американських компаній», – ідеться в листі.

Його автори відзначають, що звіт Світового банку називає Індію 130-ю країною зі 190 за легкістю ведення бізнесу.

Непорозуміння між Трампом і Моді зросли через висловлювання індійського лідера про «зростання протекціоністського ставлення» з боку США.Делі також висловлює занепокоєння з приводу запропонованих змін до візового законодавства, які можуть зачепити тисячі індійських програмних інженерів, які працюють у США.