Україна виграла домашній чемпіонат Європи з боксу

Збірна України виграла медальний залік на чемпіонаті Європи з боксу, який завершився 24 червня в Харкові. «Синьо-жовті» здобули три золотих, одну срібну і три бронзові медалі.

Другими фінішували росіяни (два «золота», два «срібла», одна «бронза», третіми – англійці (одна золота, шість срібних, одна бронзова нагороди).

Чемпіонами Європи стали Юрій Шестак (вагова категорія до 60 кілограмів), Олександр Хижняк (до 75 кг), Віктор Вихрист (понад 91 кг). Лише у фіналі поступився Микола Буценко (вагова категорія до 56 кг), треті місця посіли Дмитро Замотаєв (до 52 кг) і Євген Барабанов (до 69 кг).

Всього на турнірі було розіграно 10 комплектів нагород.