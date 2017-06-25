У Росії заперечують вживання допінгу футболістами збірної

Президент Російського футбольного союзу Віталій Мутко 25 червня заперечив повідомлення про вживання допінгу футболістами збірної Росії.

«У футболі ніколи не було і не буде допінгу – нашу збірну перевіряють нескінченно, допінг-контроль існує на всіх матчах. У футболі ця тема ніколи не була актуальною», – цитує Мутка російська інформагенція ТАСС.

Видання The Mail on Sunday (недільний випуск газети Daily Mail) стверджує, що Міжнародна федерація футболу (ФІФА) проводить розслідування щодо 34 російських футболістів, які підозрюються у використанні допингу, серед яких усі 23 гравці, що входили до складу збірної Росії на чемпіонаті світу 2014 року, а також ще 11 футболістів. Це повідомлення з’явилося на сайті видання пізно ввечері в суботу.

Розслідування Всесвітньої антидопінгової агенції (ВАДА) раніше виявило підтримувану державою програму вживання допінгу в Росії і приховування такого вживання. Через це з 2015 року російські легкоатлети усунуті від участі в усіх змаганнях під егідою міжнародної федерації. Різні міжнародні федерації із зимових видів спорту скасували проведення запланованих у Росії змагань.

ВАДА розробила спеціальну програму, яка має на меті допомогти Росії організувати діяльність спортсменів відповідно до антидопінгових правил.