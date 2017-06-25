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25 Червень 2017, Київ 14:33
Новини | Міжнародні

У Росії заперечують вживання допінгу футболістами збірної

Президент Російського футбольного союзу Віталій Мутко

Президент Російського футбольного союзу Віталій Мутко 25 червня заперечив повідомлення про вживання допінгу футболістами збірної Росії.

«У футболі ніколи не було і не буде допінгу – нашу збірну перевіряють нескінченно, допінг-контроль існує на всіх матчах. У футболі ця тема ніколи не була актуальною», – цитує Мутка російська інформагенція ТАСС.

Видання The Mail on Sunday (недільний випуск газети Daily Mail) стверджує, що Міжнародна федерація футболу (ФІФА) проводить розслідування щодо 34 російських футболістів, які підозрюються у використанні допингу, серед яких усі 23 гравці, що входили до складу збірної Росії на чемпіонаті світу 2014 року, а також ще 11 футболістів. Це повідомлення з’явилося на сайті видання пізно ввечері в суботу.

Розслідування Всесвітньої антидопінгової агенції (ВАДА) раніше виявило підтримувану державою програму вживання допінгу в Росії і приховування такого вживання. Через це з 2015 року російські легкоатлети усунуті від участі в усіх змаганнях під егідою міжнародної федерації. Різні міжнародні федерації із зимових видів спорту скасували проведення запланованих у Росії змагань.

ВАДА розробила спеціальну програму, яка має на меті допомогти Росії організувати діяльність спортсменів відповідно до антидопінгових правил.

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