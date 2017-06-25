Внаслідок нападу талібів загинули 10 співробітників сил безпеки в Афганістані

10 співробітників сил безпеки загинули в результаті нападу талібів на контрольно-пропускний пункт на греблі Салма в західній частині країни, повідомила влада Афганістану. Ще четверо поліцейських були поранені, також були вбиті четверо бойовиків, повідомив речник губернатора провінції Герат Фархад Джалані.

Проект греблі, де відбулася велика реконструкція на суму 300 мільйонів доларів, був завершений у 2016 році. Дамба висотою понад 100 метрів і шириною 540 метрів має давати 42 мегавати електроенергії на рік і допомогти в зрошуванні 75 тисяч гектарів землі в провінції Герат.