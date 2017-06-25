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25 Червень 2017, Київ 17:33
Новини | Події

На Луганщині перекинулася маршрутка, постраждали 12 людей

У Луганській області з’їхав з траси і перекинувся мікроавтобус з пасажирами, внаслідок чого постраждали 12 людей, у тому числі двоє дітей 2 та 14 років. Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, аварія сталася зранку 25 червня.

«25 червня об 07:30 на трасі Біловодськ – Станиця-Луганська Луганської області в районі селища Нижня Вільхова сталась дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутного таксі марки Mersedes-Benz Sprinter», – ідеться у повідомленні

За попередніми даними, водій маршрутного таксі з’їхав з траси і перекинувся.

Після прибуття за викликом рятувальники допомогли вивільнитися пасажирам з маршрутного таксі та передали їх медичним працівникам.

Причина ДТП встановлюється.

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