Віче «Самопомочі» у Львові зібрало близько півтисячі осіб – поліція

Біля Львівської міськради на віче, організоване об’єднанням «Самопоміч» проти сміттєвої блокади, зібралися 25 червня близько 500 осіб, повідомив Радіо Свобода начальник поліції Львівщини Валерій Середа. Львівська міськрада називає цифру у 10 разів більшу. Прихильники «Самопомочі», серед яких були співробітники міськради, райадміністрацій Львова, представники громадських організацій від цієї партії, заповнили частину площі перед Ратушею, інформує кореспондент Радіо Свобода.

Віче тривало 45 хвилин, упродовж зібрання люди в унісон вигукували «молодці» – промовцям від «Самопомочі», «ганьба» і «тітушки» – тим, хто не підтримує Андрія Садового у питанні, що Львів нібито зазнає тиску з боку центральної влади.

«Це спонтанне віче, просто відкрита розмова з людьми. Я б хотів, щоб ми почали відновлювати традицію проведення віча у Львові, щоб спілкуватися на різні теми»,– сказав Радіо Свобода міський голова Львова Андрій Садовий.

Міського голову напередодні протесту громадські активісти у Львові звинувачували у нібито скликанні «сепаратистського віча». На цей закид Андрій Садовий відповів: «Я за Україну».

Народний депутат, лідер фракції «Самопоміч» у Верховній Раді Олег Березюк, який 24 червня завершив голодування у Києві, почувається добре і виступив на віче з закликом до львів’ян захистити своє місто перед центральною владою і сортувати сміття.

До двох інших голодувальників – нардепів від «Самопомочі» Оксани Сироїд і Тараса Пастуха 24 червня викликали медичну допомогу. Вони теж припинили протест через сміттєву проблему у Львові.

Багатьом львів’янам була незрозуміла мета скликання віча у Львові через сміттєву блокаду.

«Я учасник АТО і прийшов, щоб тут виступити, але мені не дають слова, бо виступають лише від «Самопомочі», і ще мене обізвали «тітушкою». Я просто хотів сказати, що саме через міського голову Львова і його безгосподарність така ситуація у місті зі сміттям, і йому це вигідно», – наголосив учасник віча Сергій.

23 червня міський голова погодився на пропозицію очільника області передати повноваження щодо вивезення відходів із міста обласній адміністрації. У найближчий четвер міські депутати на сесії мають розглянути це питання.

Цими днями зі Львова почали вивозити більше сміття і очистили частину тих майданчиків, звідки відходи не забирали понад місяць.

Проблема зі сміттям у Львові триває від червня минулого року, коли було зачинене після пожежі міське сміттєзвалищі у селі Грибовичах, на якому загинули троє рятувальників і еколог, тіло якого не знайшли досі.