Зі Львова попередньої доби вивезли 680 тонн сміття з майже 11 тисяч – міськрада

Зі Львова попередньої доби вивезли 680 тонн сміття з майже 11 тисяч, які накопичилися в місті, повідомили в міській раді.

Як заявив заступник міського голови з питань ЖКГ Сергій Бабак, динаміка з вивезення твердих побутових відходів покращилась – вивезено на 80 тонн більше сміття, ніж продукує місто за добу.

23 червня у Львові розпочалося вивезення накопиченого сміття. Віце-прем’єр-міністр, міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко заявив, що 6 тисяч 500 тонн відходів почнуть вивозити зі сміттєвих майданчиків на полігони області, які зазначені в попередньо підписаному меморандумі, і перевізники обіцяють завершити вивезення сміття впродовж 2 тижнів.

Напередодні Кабінет міністрів затвердив план заходів для вивезення сміття у Львові. Ситуацію, яка склалася, планують вирішити до 5 липня, забезпечивши вивезення твердих побутових відходів зі Львова на звалища і полігони області.

Міський голова Львова Андрій Садовий також погодився на пропозицію голови Львівської обласної державної адміністрації Олега Синютки передати обладміністрації повноваження на вивезення твердих побутових відходів із міста.

Проблема з вивезенням сміття у Львові розпочалась торік у червні після трагедії на Грибовицькому сміттєзвалищі, коли загинули 3 людини, а одного рятувальника досі не знайшли. Цей полігон закрили, і відтоді міська влада постійно скаржиться, що перевізникам нікуди вивозити відходи.