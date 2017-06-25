ДСНС попереджає про шквали і сильні дощі в Україні

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про шквали і сильні дощі в Україні.

Як повідомляє прес-служба відомства з посиланням на дані Укргідрометцентру, завтра, 26 червня, у західних, вдень і в північних і більшості центральних областей будуть грози, подекуди шквали 15-20 метрів за секунду.

На Закарпатті, Прикарпатті й в Карпатах завтра місцями сильні дощі, додають у ДСНС.

23 червня синоптики прогнозували спеку наступного тижня – максимальна температура сягатиме 30-35 градусів тепла.