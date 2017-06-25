США засуджують низку нападів у Пакистані

Сполучені Штати Америки «рішуче» засуджують терористичні напади в пакистанському Парачинарі та Кветті, внаслідок яких загинули щонайменше 85 людей.

У своїй заяві, опублікованій 25 червня, Білий дім зазначив, що ці напади, які спрямовані на цивільне населення, «є нагадуванням про загрозу, що становить в усьому регіоні тероризм».

«Ми з народом Пакистану у боротьбі проти цього», – додається у заяві.

Екстремістське сунітське угруповання «Лашкар-е-Джганґві» взяло на себе відповідальність за вибухи на переповненому ринку північно-західного міста Парачинар, яке є центром адміністративного агентства Куррам, де нерідко стається насильство поміж шиїтами й сунітами.

У південно-західному місті Кетта 13 людей, у тому числі 7 поліцейських, загинули, 20 людей травмовані внаслідок вибуху замінованого авта з водієм-смертником. За цей напад відповідальність узяли на себе два екстремістські угруповання, що конкурують між собою, – «Джамаат-уль-Ахрар», що відкололося від пакистанських талібів, і «Ісламська держава».