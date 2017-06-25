Тіллерсон: Катар розглядає вимоги сусідніх арабських країн

Державний секретар США Рекс Тіллерсон заявляє, що Катар розглядає вимоги сусідніх держав щодо припинення дипломатичної суперечки.

«Катар уважно вивчає і розглядає низку вимог від Бахрейну, Єгипту, Саудівської Аравії та ОАЕ», – зазначив Тіллерсон у заяві, оприлюдненій 25 червня.

Уряди США, Саудівська Аравія, Єгипет і Бахрейн 22 червня склали список з 13 вимог до Катару, один з пунктів – закриття телекомпанії «Аль-Джазіра», на розгляд цих вимог дали 10 днів.

«Незважаючи на те, що деякі з цих елементів Катару буде важко виконати, існують значні сфери, які є основою для постійного діалогу, який веде до вирішення», – вважає Тіллерсон.

Тіллерсон додав, що Катар і чотири арабські держави повинні сісти за стіл переговорів, щоб вирішити цю ситуації.

«Зниження риторики також допоможе полегшити напругу», – переконаний Тіллерсон, додавши, що Сполучені Штати будуть підтримувати тісний зв’язок з усіма зацікавленими країнами.

Напруженість у відносинах між країнами Перської затоки й іншими партнерами США в арабському світі зросла раніше цього місяця, коли Бахрейн, Саудівська Аравія, ОАЕ та Єгипет розірвали відносини з Катаром через підозру в підтримці ним екстремізму. Ці звинувачення Катар відкидає.