Іран заявляє про арешт 50 підозрюваних у зв’язках з «терористичними» угрупованнями

Іранська влада заарештувала щонайменше 50 людей, підозрюваних у зв’язках із «терористичними» угрупованнями в західній провінції, повідомляє прокуратура 25 червня.



«Після терактів в Тегерані в провінції Керманшах арештовано понад 50 прихильників, пов’язаних з терористичними угрупованнями», – заявив прокурор провінції Немат Садекі урядовому інформаційному агентстві ІRNA.

«У затриманих було вилучено значну кількість поясів смертників, електронних детонаторів та зброї», – сказав Садекі.

Арешти відбулися після атак 7 червня у столиці Ірану. Відповідальність за напади на іранський парламент і мавзолей засновника нинішнього ісламського режиму Ірану аятоли Руголли Хомейні взяло на себе угруповання «Ісламська держава».