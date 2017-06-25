Мовознавець Мозер став лауреатом премії імені Івана Франка

Відомий мовознавець, професор Інституту славістики Віденського університету Міхаель Мозер став лауреатом міжнародної премії імені Івана Франка у 2017 році.

Як повідомляється на сайті фонду Івана Франка, книга Мозера «Нові причинки до історії української мови» була визнана найкращою у номінації «За вагомі здобутки (досягнення) у галузі україністики».

У номінації «За вагомі досягнення у галузі соціально-гуманітарних наук» лауреатом визнали почесного професора Львівського національного університету імені Івана Франка Олега Шаблія з його науковою роботою «Суспільна географія».

Цьогорічних лауреатів визначили 24 червня під час засідання журі премії Івана Франка в Інституті славістики Віденського університету. Цього року до складу журі увійшли 12 вчених із університетів України, Австрії, Чехії, Польщі та США.

Переможці премії імені Івана Франка отримують грошову винагороду (цього року преміальний фонд становить 500 тисяч гривень) та золотий знак лауреата. Церемонія нагородження лауреата відбудеться 27 серпня у Дрогобичі на Львівщині.

Міжнародну премію імені Івана Франка започаткував Міжнародний фонд Івана Франка у 2015 році. Щорічна премія є почесним визнанням наукових відкриттів, вагомих здобутків і значних заслуг науковців світу в галузі україністики та соціально-гуманітарних наук. Ініціатором створення фонду став внук Івана Франка – Роланд Франко.

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