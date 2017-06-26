Соціалісти зберігають владу за результатами виборів в Албанії – екзит-поли

Опитування на виході з виборчих дільниць в Албанії показують, що владна Соціалістична партія здобуває більшість у парламенті країни.

Посилаючись на екзит-поли, телекомпанія Ora News 25 червня спрогнозувала, що соціалісти прем'єр-міністра Еді Рами здобудуть від 45 до 49% голосів, чого буде достатньо для здобуття від 71 до 75 місць у парламенті, що складається зі 140 депутатів. За цими ж даними, правоцентристські демократи Лулзіма Баші отримали 30% голосів.

Опитування італійської IPR Marketing вказує на схожі результати. Оголошення офіційних підсумків виборів очікується 26 червня.

Якщо прогнози справдяться, це дозволить 52-річному проєвропейському політикові Еді Рамі втримати владу без необхідності створення коаліції. Ця перемога дозволить Рамі керувати без нинішнього молодшого коаліційного партнера, Соціалістичного руху за інтеграцію, який здобув близько 19% голосів.

Албанія отримала статус кандидата в ЄС у 2014 році, однак євроінтеграційний рух сповільнився через відсутність реформ, в тому числі й щодо виборчого процесу. У травні США та ЄС сприяли укладенню угоди між політичними силами країни, яка реорганізувала правила виборів і дозволила опозиції посилити контроль за процесом.