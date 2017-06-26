Підтримувана США коаліція в Сирії встановила контроль над районом поблизу Ракки

Підтримувана США арабсько-курдська коаліція SDF («Сирійські демократичні сили») 25 червня встановила контроль над районом Аль-Кадісія, що прилягає до міста Ракка, яке угруповання «Ісламська держава» називає своєю столицею.

Район на захід від Ракки коаліційні сили взяли після триденних боїв. «Сирійські демократичні сили» розпочали свій наступ на Ракку на початку червня, після місячної кампанії, спрямованої на оточення бойовиків екстремістського угруповання.

Речник коаліції полковник Раян Діллон 25 червня заявив, що опір ісламістів навколо Ракки стає все більш відчайдушним.