Прокуратура закрила справу щодо судових рішень, які могли ухвалюватися за кордоном – «Схеми»

Прокуратура Києва закрила кримінальне провадження щодо рішень, ухвалених суддями Окружного адміністративного суду Києва в час, коли вони могли перебувати за кордоном. Провадження було закрите ще в листопаді 2015 року, про що повідомила прес-служба прокуратури Києва у відповідь на запит програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший»).

Водночас громадськість публічно не було інформовано про результати слідства після гучних обшуків в Окружному адмінсуді Києва. Про це йдеться в матеріалі програми «Схеми».

Загалом ішлося про 10 суддів та ухвалені ними рішення у майже 50 справах. Як поінформувала прес-служба прокуратури Києва, провадження закрили після того, як допитали «суддів та їхніх помічників, які повідомили, що були помилково зазначені дати винесення рішень». Згодом «суддями за власною ініціативою ухвалені рішення про виправлення описок», йдеться у відповіді на запит.

Два роки тому, 16 лютого 2015 року, відбулися обшуки в Окружному адміністративному суді Києва. Слідчий Юрій Катушій тоді розповів, що «підозри у кримінальному провадженні немає, а перевіряються факти щодо винесення окремими суддями Окружного адміністративного суду міста Києва рішень, ухвал під час перебування їх за кордоном України».

Тоді ж заступник голови Окружного адмінсуду Києва Володимир Келеберда повідомив, що судді можуть ухвалювати рішення не лише зі свого робочого місця: «Суддя міг підписувати рішення і зобов’язаний прийняти рішення у передбачений термін, навіть не знаходячись у службовому кабінеті, на робочому місці».

У квітні 2015 року у програмі «Слідство.Інфо» вийшов сюжет «Пляжний патруль», де були показані численні закордонні подорожі нинішнього очільника Окружного адмінсуду Павла Вовка, а також судді Руслана Арсірія й інших суддів.

Автор сюжету Дмитро Гнап зіставив дати виїздів за кордон та дати рішень цих суддів і помітив, що коли рішення ухвалювалися в Києві, деякі судді в цей час могли перебувати за межами України. Так, згідно з даними Єдиного державного реєстру судових рішень, 15 січня 2013 року колегія за участю Арсірія ухвалювала рішення стосовно телеканалу TVi, хоча, за даними правоохоронців, Руслан Арсірій перебував не в Києві, а поблизу Ямайки.