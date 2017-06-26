Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
26 Червень 2017, Київ 11:48
Новини | Політика

Кримські татари відзначають День національного прапора

Кримські татари 26 червня відзначають День національного прапора. Датою святкування був обраний перший день другого Курултаю кримськотатарського народу, який пройшов 26–27 червня в Сімферополі в 1991 році.

Відеозвернення до Дня кримськотатарського прапора розмістив у Facebook голова Меджлісу, народний депутат України Рефат Чубаров.

Міністерство закордонних справ України в своєму акаунті в Twitter опублікувало відео про історію кримськотатарського прапора.

Прапором кримських татар є полотно небесного кольору із зображеним на ньому знаком, тамгою, золотого кольору.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

УСІ НОВИНИ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG