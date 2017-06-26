Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
26 Червень 2017, Київ 13:19
Новини | Суспільство

Українська тенісистка Еліна Світоліна зберегла п’яте місце у світовому рейтингу

Тенісистка Еліна Світоліна на прес-конференції в Харкові, 2016 рік

У новому рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) перша ракетка України Еліна Світоліна зберегла п’ятий рядок, маючи 4765 балів. Вона незначно відстає від колишньої першої ракетки світу американки Серени Вільямс (4810).

Суттєво більше рейтингових очок має чільна трійка рейтингу – німкеня Ангелік Кербер (6965), румунка Сімона Халеп (6850) і чешка Кароліна Пліскова (6386).

У так званій «чемпіонській гонці», яка визначає список учасниць турніру восьми найкращих тенісисток сезону в Сінгапурі, Світоліна посідає другий рядок слідом за Сімоною Халеп.

Організатори головного турніру на трав’яних кортах, Вімблдону, 26 червня назвали Світоліну четвертим номером «посіву» на змаганні, яке стартує 3 липня. Участь українки в цьому змаганні перебуває під сумнівом через травму ахіллового сухожилля.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

УСІ НОВИНИ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG